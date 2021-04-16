Эффектные образы первых леди: Елена Зеленская и Брижит Макрон встретились в Париже

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский со своей супругой Еленой отправился с рабочей поездкой в столицу Франции - Париж. В Елисейском дворце президентскую чету встречали президент Франции Эмануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон.

Для встречи первые леди выбрали стильные и элегантные наряды. Елена Зеленская предстала в костюме пудрового цвета от украинского бренда Lake Studio, который дополнила поясом коричневого цвета и бежевыми лодочками на небольшом каблуке.

68-летняя первая леди Франции Брижит Макрон для встречи выбрала черное платье с цветочным принтом, немного выше колена, от бренда Louis Vuitton и черно-белые лодочки.

На своей странице в Instagram Елена Зеленская опубликовала фотографии со встречи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Ранее, "Телеграф" писал, что во время пресс-конференции по итогу встречи с президентом Франции, Владимир Зеленский рассказал, когда состоится следующая встреча советников глав стран "Нормандского формата".