Известный блогер Анна Протасова выходит замуж: фотографии влюбленной пары попадали в сеть

Топовый Инстаграм-блогер России и Беларуси с аудиторией около пяти миллионов человек Анна Протасова, наиболее известна как Анна Reira, выходит замуж за владельца крупного продюсерского центра Валентина Миллера.
Об этом 25-летняя девушка сообщила на своей странице в Инстаграме.
"Самое главное "Да" в моей жизни Которое я забыла сказать и была в трансе, пока не услышала "тебе нужно сказать да". Люблю тебя мой будущий муж Валентин Миллер", - написала Анна в новом посте, сопроводив его фото момента, когда мужчина делал ей предложение.
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В сториз Протасова рассказала, что ее парень на весь день нанял личного водителя, который подливал им шампанское.
По словам блогера, она знала, к чему все идет: "Я слышала стук собственного сердца".
Анна Протасова родилась в г. Гомель, Беларусь. Окончила Белорусский Государственный Медицинский университет по специальности "Детский стоматолог", но позже решила начать карьеру блогера.
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Девушке удалось запустить более 20 экспертных продуктов по блоггингу, продвижению в Инстаграме, таргетингу и скорочтению.
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Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно белорусский видео- и инстаблогер Влад А4 подарил своей девушке, так же блогеру Юлии Годуновой, Mercedes-Benz G-класса за более чем 5 миллионов гривен.