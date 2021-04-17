"На коленях просили": одна из задержанных девушек в Дубае рассказала, как с ними обращались в полиции (видео)

Одна из участниц пикантной фотосессии на балконе в гостинице в Дубае, девушка Яна рассказала об отношениях с организатором голых съемок Виталием Гречиным и условиях содержания под арестом в местном полицейском участке.

В эксклюзивном интервью "ТСН" украинка рассказала, что не считает себя эскортницей. Раньше работала в ресторанном бизнесе (хостес), брокером по недвижимости, а откровенные съемки считает за хобби.

С Виталием Гречиным познакомилась в Буковеле на его дне рождении: "Где мы отдыхали вместе, он никогда не позволял себе ничего лишнего, то есть никогда не было никаких намеков или склонений сниматься для порно-ресурсов, как там говорят. Это все неправда".

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В том, что произошло на балконе в Дубае никого не обвиняет. Девушки и не подозревали, что это может привести к таким печальным последствиям. "Это была глупость. Мы сами виноваты в том, что произошло. Это все было на кураже", - отметила Яна.

По словам украинки, полиция узнала об этом, когда местный сосед перепостил фотографии и обозначил правоохранителей.

"Допрос был в очень жесткой форме. Они пытались доказать, что мы с эскорта. Были вопросы: "Не платили ли вам за секс, за фотографии?" Некоторые девочки на коленях просили, чтобы просто дали позвонить, потому что родители не знали, что с нами. Нас обыскивали все там. Это все было очень страшно и грубо. Забрали все личные вещи, поснимали - в плане того, что даже пирсинг на животе не могли снять, его просто вырывали. С нами там обращались, как с животными. Кушали хлеб и чай пили", - рассказала девушка.

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После исследования телефонов полицейские удостоверились, что девушки - не эскортницы. Организатор поездки Виталий Гречин до сих пор остается в тюрьме.

Напомним, что 3 апреля в Дубае были задержаны 40 человек за обнаженную фотосессию на балконе одного из небоскребов. Среди арестованных было 11 украинок и восемь россиянок, хотя в посольстве РФ в ОАЭ заявили, что в числе обнаженных девушек из России не было.

В СМИ уже есть информация о первых именах задержанных украинок.

Организатором голой фотосъемки был киевлянин Виталий Гречин, а фотографом - россиянин Александр Тен.

13 апреля в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет из Дубай с одиннадцатью украинками.