Эмили Ратаковски на камеру покормила грудью сына (фото)

Популярная американская модель и актриса Эмили Ратаковски, которая в начале марта родила первенца, поделилась новыми снимками.
На сей раз она показала подписчикам, как кормит грудью сына Сильвестра.
"Если вам кажется, что я всегда кормлю грудью, то это потому, что так и есть", - написала она.
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Ратаковски вошла в модельный бизнес в 14 лет. Популярность ей принесли участия в съемках клипов Blurred Lines Робина Тика и Love Somebody группы Maroon 5.
В феврале 2018 года стало известно, что она вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда.
Как сообщалось, ранее в апреле этого года она обнародовала новый пост, в котором презентовала пару купальников из коллекции собственного бренда.