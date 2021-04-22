Дмитрий Комаров запускает новое трэвел-шоу об Украине: яркое промо покоряет сеть

Ведущий программы "Світ навиворіт" Дмитрий Комаров назвал дату выхода своего нового трєвел-проекта "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим". Телеведущий, побывав в разных странах, теперь хочет показать, что и в Украине есть на что посмотреть.

На своей странице в Инстаграм Дмитрий и сообщил своим подписчикам, что премьерный первый выпуск трэвел-шоу по Украине стартует на телеканале 1+1 уже 9 мая.

Также, Комаров поделился ярким промороликом проекта, что состоит из нарезки красивейших мест Украины, которые были сняты за время подготовки шоу. Стоит отметить, что саундтреком ролика стал трек группы Go-A, которая будет представлять Украину на Евровидении 2021.

"Невероятные уголки, фантастическая природа и неземная красота. И это – только малая часть того, что мы сняли. Лучшее – впереди!" - подписал свой пост Комаров.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Дмитрий Комаров стал свидетелем получения мирового рекорда по выпучиванию глаз. В одном из выпусков программы "Світ навиворіт" телеведущий познакомился с уникальным парнем из Пакистана с необычным "талантом".