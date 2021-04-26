"В нашей семье нет типичных наказаний": София Стужук поразмышляла на тему воспитания детей

Скандальная украинская блогер София Стужук продолжает "нести в массы" свои принципы воспитания детей. На этот раз многодетная мама решила рассказать своим подписчикам, как она наказывает своим малышей, если те того заслуживают.

София - мама троих деток, которых теперь воспитывает одна, так как ее супруг, Дмитрий, умер от коронавируса в октябре 2020 года. За блогером следит в Инстаграме почти 6 млн подписчиков, которых Стужук и "консультирует" в воспитании деток.

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София часто на свое странице в Инстаграм запускает "опросники", с помощью которых общается со своей аудиторией, отвечая на вопросы, которые интересуют ее подписчиков. Одной из таких тем и стала тема наказаний. София не наказывает своих деток, а просто становиться строже к ним, когда те плохо себя ведут.

"В нашей семье нет типичных "наказаний" типа любого насилия, криков, стояния в углу, забирания игрушек или чего угодно, что идет от страха" - пишет Стужук.

Ранее, "Телеграф" писал, что София Стужук украсила апрельскую обложку мужского журнала Playboy. Обложкой журнала и несколькими снимками с разворотов блогер поделилась на своей странице в Инстаграм.