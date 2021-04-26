"Я охреневаю от вас, ребята": тренеры "Лиги смеха" перессорились в прямом эфире

25 апреля на ютуб-канале "Лиги Смеха" вышла полная версия эфира одноименного юмористического шоу, который вышел в пятницу, 23 апреля, на телеканале "1+1".

Многим зрителям этот эфир запомниться надолго, только кому-то из-за смешных пародий и шуток, а кому-то из-за перепалки звездных тренеров, которую устроили между собой Владимир Дантес и Олеся Жураковская.

После выступления команды Жураковской "Винницкие", которые спародировали Михаила Поплавского и его "любовь" к молодым студенткам, и начался скандал. Хоть и в принципе отзывы о выступлении были положительными, Олеся решила вступиться за свою команду и выяснить, что по мнению тренеров означает понятие "пародия" в "Лиге Смеха", так как, к примеру Машу Ефросинину она задела.

Вроде как скандал приутих, однако после выступления следующей команды, "30+", перепалка возобновилась. Владимир Дантес отметил, что при оценке выступлений, в том числе и пародий, тренера не говорят, что им было смешно. А "Лига Смеха" - это как раз таки проект, ориентированный на смех и юмор.

Помимо этого, скандал усилился, когда один из участников команды из Житомира начал подгонять Дантеса с его комментарием, что очень разозлило артиста.

Скандал между тренерами удивил не только участников, зрителе и ведущих, но и коллег-судей. Народный артист Украины Стас Боклан сказал, что его смущают личностные перепалки между судьями, да и вовсе озадачен эмоциональной атмосферой эфира.

"Я охреневаю сейчас от вас, ребята" - отметил Боклан.

Стоит отметить, что следующая команда, "Ветераны космических войск", решила все вопросы по "усмирению" Дантеса, усыпав его цветами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лига Смеха (@ligasmeha)

Ранее, "Телеграф" писал, что Владимир Дантес стал победителем шоу звездных пародий "Липсинк батл", во многом благодаря пародии на Михаила Поплавского.