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Не дождался объявления результатов: "Лучший актер года" Энтони Хопкинс проспал свою победу

Не дождался объявления результатов: "Лучший актер года" Энтони Хопкинс проспал свою победу
Обновлено 14:01 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония награждения главной кинопремии года - "Оскар-2021". 

В номинации "Лучшая мужская роль" в 2021 году победил 83-летний актер Энтони Хопкинс. Однако мужчина "не явился" на церемонию награждения, котору должен был посетить дистанционно. А все потому, что актер...заснул.

Представитель Хопкинса рассказал, что когда того объявили лучшим актером года, он мирно спал в свое постели и понятия не имел, что получил заветную статуэтку. Отметим, что для него актера этот Оскар - шестой, как номинация, и второй, как победа.

"Тони был в Уэльсе, где он вырос, и спал. Я разбудил его в 4 утра, чтобы сообщить новости. Он был так счастлив и так благодарен",  - рассказал агент Хопкинса Джереми Барбер.

 
 
 
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Публикация от oscars awards 2021 (@oscars.awards.2021)

Энтони Хопкинс получил награду за лучшую мужскую роль на 93-й церемонии вручения премии Оскар за главную роль в фильме  "Отец". Актер сыграл пенсионера, страдающего от болезни Альцгеймера. Мужчина постепенно терял память, от чего думал, что его дочь то и делает, что стремится отобрать у него жилье.

Ранее, "Телеграф" писал, что ведущая церемонии награждения Риз Уизерспун показала, как перед красной дорожкой всех участников тестировали на COVID-19.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Энтони Хопкинс, Оскар, Актер, Награда.
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