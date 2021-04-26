Не дождался объявления результатов: "Лучший актер года" Энтони Хопкинс проспал свою победу

В ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония награждения главной кинопремии года - "Оскар-2021".

В номинации "Лучшая мужская роль" в 2021 году победил 83-летний актер Энтони Хопкинс. Однако мужчина "не явился" на церемонию награждения, котору должен был посетить дистанционно. А все потому, что актер...заснул.

Представитель Хопкинса рассказал, что когда того объявили лучшим актером года, он мирно спал в свое постели и понятия не имел, что получил заветную статуэтку. Отметим, что для него актера этот Оскар - шестой, как номинация, и второй, как победа.

"Тони был в Уэльсе, где он вырос, и спал. Я разбудил его в 4 утра, чтобы сообщить новости. Он был так счастлив и так благодарен", - рассказал агент Хопкинса Джереми Барбер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от oscars awards 2021 (@oscars.awards.2021)

Энтони Хопкинс получил награду за лучшую мужскую роль на 93-й церемонии вручения премии Оскар за главную роль в фильме "Отец". Актер сыграл пенсионера, страдающего от болезни Альцгеймера. Мужчина постепенно терял память, от чего думал, что его дочь то и делает, что стремится отобрать у него жилье.

Ранее, "Телеграф" писал, что ведущая церемонии награждения Риз Уизерспун показала, как перед красной дорожкой всех участников тестировали на COVID-19.