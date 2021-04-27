"На проекте мы все соперницы": Таня из "Холостяка" рассказала о дружбе на проекте

23 апреля вышел 8 эпизод самого романического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого в 2021 году стал харьковский бизнесмен Михаил Заливако. В этот раз проект покинула дизайнер Татьяна Шевцова.

После ухода с проекта Таня решила немного пооткрывать "тайны", связанные с шоу. К примеру, на своей странице в Инстаграме она рассказала, существует ли дружба на проекте.

"Дружбы на проекте - нет" - заявила Таня, отметив, что никакая девушка не будет дружить с той, которая флиртует и заигрывает с парнем, который вам нравиться.

На проекте все девушки - соперницы, которые борются за одного мужчину. Хоть и просматривая выпуски можно подумать, что кто-то с кем-то и дружит, то в принципе это не всегда так. Естественно все девушки между собой общались и проводили время вместе, но дружба, как такова, появилась уже после проекта.

"Так что дружба есть, но уже после проекта" - резюмировала свои мысли Таня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Шевцова Татьяна | Холостяк11 (@shevtsovatetiana)

Ранее, "Телеграф" писал, что Татьяна прокомментировала свой вылет из шоу, отметив, что с Михаилом могли стать только хорошими друзьями.