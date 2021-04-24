"Как-то проскакала до восьмой недели": Таня из "Холостяка" прокомментировала свой вылет с проекта

В пятницу, 23 апреля, состоялся очередной эфир 11 сезона популярного реалити-шоу "Холостяк".

На восьмой неделе проекта Михаил Заливако отправил домой 24-летнего дизайнера интерьеров Татьяну Шевцову. Харьковчанин объяснил свое решение тем, что за все время они с девушкой практически не проявляли к друг другу романтических чувств.

24 апреля Татьяна опубликовала на своей странице в Инстаграме пост, в котором так же сослалась на вероятную дружбу с "холостяком", но не более.

""Как-то проскакала до восьмой недели, непонятно как" - со слов девочек", - написала экс-участница. "Мы вдвоем присматривались друг к другу, это можно проследить через все восемь выпусков. У нас было мало, но достаточно общения. И за это время мы поняли какими классными друзьями мы можем быть, но эта история не о любви".

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Напомним, что на восьмой неделе "холостяк" Михаил Заливако устроил целых четыре индивидуальных свиданий с разными участницами проекта - Дарьей Ставничей, Юлией "Зайкой" Бельченко, Розали Номбре и Анною Богдан.