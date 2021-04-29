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"Я ему просто сочувствую": Олег Скрипка рассказал, как отнесся к решению Зеленского стать президентом

"Я ему просто сочувствую": Олег Скрипка рассказал, как отнесся к решению Зеленского стать президентом
Обновлено 11:58 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Продюсер и лидер группы ВВ Олег Скрипка и его коллектив в 2021 году отмечают свое 35-летие. "Телеграф" решил пообщаться с музыкантом, и узнать, как изменилась его жизнь за это время.  

Многие звезды шоу-бизнеса все чаще и чаще уходят в политику. Олега Скрипку в 2009 году тоже пытались "ввести" в политику, предложив его кандидатуру на пост президента. Артист тогда отказался, и в принципе лезть в политику не хочет.

"Других серьезных предложений не поступало, и слава Богу. Надеюсь, что предложений пойти в политику больше не будет" - говорит Олег, отмечая, что он личность, которая не вписывается в политический истеблишмент. 

Также, Скрипка рассказал, как относится к президентству Владимира Зеленского, и как вообще отнесся к его решению уйти в политику, ведь они хорошо знакомы. Они знакомы еще со времен, когда студия "Квартал 95" только создавалась.  

"Я понимаю, насколько ему было сложно и насколько это непростое решение. Я ему просто сочувствую, потому что все это очень и очень трудно. Желаю здоровья и чтобы все было хорошо" - говорит Олег, отмечая, что Вдадимир Олександрович обладает хорошим организаторским талантом и опытом.

Ранее, "Телеграф" писал, что Олег Скрипка оценил возможные шансы лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука стать президентом Украины.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Олег Скрипка, Карьера, Певец.
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