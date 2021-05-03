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"Это не для мужчины, это для себя": Alyona Alyona рассказала, когда осознала свою сексуальность

"Это не для мужчины, это для себя": Alyona Alyona рассказала, когда осознала свою сексуальность
Обновлено 09:30 Сегодня Телеграф Фото: instagram zyundex.portal

Известная хип-хоп-исполнительница Алена Савраненко, которая выступает под сценическим псевдонимом Alyona Alyona, открыто рассказала о своем интимном опыте.

О том, когда девушка осознала свою сексуальность, Алена поделилась в интервью Dialog Hub, которое опубликовано на YouTube.

"Да я всегда это понимала. У меня всегда было какое-нибудь декольте, я видела, на что реагируют мужчины. Я поняла, что я секси", - рассказала Алена.

Исполнительница призналась, что позже она стала прикрывать некоторые части своего тела, обосновав это тем, что хотела серьезных, длительных отношений, а не только на одну ночь.

"Камень в огород Гордона": Alyona Alyona рассказала о людях, которые ее бесят (фото)

"Я начала раскрываться только в спальне, в кровати. Если я нахожу какого-то парня, то прежде всего знакомлюсь с ним как с человеком, а потом как уже bad bitch в кровати. Когда тебе перевалило за 20, ты начинаешь понимать, что человек, реагирующий на твое декольте, - ему насрать, что у тебя в душе. Чем больше ты это демонстрируешь, тем больше привлекаешь мужчин только как сексуальный объект", - поделилась артистка.

"Сейчас я не думаю о том, кто и как будет на меня смотреть. Мне все равно. Реклама с детства говорила мне, что белье надевает женщина для мужчины. То есть не для меня, просто чтобы соблазнить. А потом начала открываться, потому что это не для мужчины - это для себя. И я так хочу. Это как высшее образование: никто его не видит, но ты же знаешь, что оно у тебя есть", - смеется Савраненко.

Когда Alyona Alyona осознала свою сексуальность - момент 52:03

Напомним, что ранее украинская хип-хоп-исполнительница вызвала негодование в сети, прикрывши флагом Украины свое голое тело.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 204

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Сексуальность, Секс, Alyona Alyona.
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