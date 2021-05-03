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"Здоровы и счастливы": бывшая девушка принца Гарри родила первенца

"Здоровы и счастливы": бывшая девушка принца Гарри родила первенца
Обновлено 15:21 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярная британская певица, экс-подруга принца Гарри, Элли Голдинг впервые стала мамой. Артистка родила своего первенца от возлюбленного - Каспара Джоплинга. 

Именно он поделился с миром радостной новостью на своей странице в Инстаграме. Каспар сначала опубликовав более "шутливый" пост, в котором исправил в статистике, что на 2 мая в мире стало на 1 человека больше. 

А немного позже написал, что Элли и ребенок здоровы и счастливы. 

"Я никогда не высказывался о публичном внимании, что связано с работой Элли. Но сейчас, в этот волшебный и личный момент, мы были бы признательны, если бы смогли насладиться приватностью" - написал муж певицы у себя в Инстагарм сторис.

Имя новорожденного малыша пока пара не сообщает, как и его пол.

Отметим, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл в ожидании своего второго ребенка. В конце весны у герцогов родится дочь.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Беременность, Принц Гарри, Элли Голдинг, Певица.
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