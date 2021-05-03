"Здоровы и счастливы": бывшая девушка принца Гарри родила первенца

Популярная британская певица, экс-подруга принца Гарри, Элли Голдинг впервые стала мамой. Артистка родила своего первенца от возлюбленного - Каспара Джоплинга.

Именно он поделился с миром радостной новостью на своей странице в Инстаграме. Каспар сначала опубликовав более "шутливый" пост, в котором исправил в статистике, что на 2 мая в мире стало на 1 человека больше.

А немного позже написал, что Элли и ребенок здоровы и счастливы.

"Я никогда не высказывался о публичном внимании, что связано с работой Элли. Но сейчас, в этот волшебный и личный момент, мы были бы признательны, если бы смогли насладиться приватностью" - написал муж певицы у себя в Инстагарм сторис.

Имя новорожденного малыша пока пара не сообщает, как и его пол.

Отметим, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл в ожидании своего второго ребенка. В конце весны у герцогов родится дочь.