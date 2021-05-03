Скачать
Понедельник, 03.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Долгожданное событие: какие возможности открывает перед Украиной визит Зеленского в Польшу
Долгожданное событие: какие возможности открывает перед Украиной визит Зеленского в Польшу
"Дважды повторять ошибки не собираюсь": Ахметов впервые прокомментировал слухи о создании им "Партии регионов 2.0"
"Дважды повторять ошибки не собираюсь": Ахметов впервые прокомментировал слухи о создании им "Партии регионов 2.0"
Новый удар коронавируса: миллионы украинцев страдают из-за проблем с психикой
Новый удар коронавируса: миллионы украинцев страдают из-за проблем с психикой
У Лаврова назвали "жестом отчаяния" санкции стран Запада против России
У Лаврова назвали "жестом отчаяния" санкции стран Запада против России

Шикарный пресс и задумчивый взгляд вдаль: Павел Дуров поразил сеть первым фото за три года

Шикарный пресс и задумчивый взгляд вдаль: Павел Дуров поразил сеть первым фото за три года
Обновлено 16:50 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Российский предприниматель, программист, создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров не балует своих подписчиков в Инстаграме новыми снимками. Видимо он много работает, ведь в сети то и дело появляются новости об улучшениях и обновлениях в Telegram.

А 3 мая страничка Дурова в Инстаграм таки пополнилась новым снимком. На нем Павел позирует в позе лотоса с обнаженным торсом на фоне города. Судя по геолокации, предприниматель находится в Дубае. 

"Внешний мир - это отражение внутреннего" - подписал снимок Дуров. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Pavel Durov (@durov)

Всего за час с публикации фото, пост набрал почти 45 тысяч лайков и 1,5 тысячи комментариев. 

"С возвращением Легенда", "Почему так часто пропадаешь?", "Новая фотка раз в 3 года", "Ооооооооо, вот это да. Какие люди", "Обана. Красава" - пишут в сети.

 

Отметим, что этот пост первый за три года. Предыдущий пост Павла датируется 19 апреля 2018 года. На нем Дуров также хвастается подкаченным телом.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Pavel Durov (@durov)

Ранее, "Телеграф" писал, что в своем телеграм-канал Павел Дуров показал, как выглядела его мама в молодости.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 217

Все по теме:

Павел Дуров, Telegram.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Паски" из хлеба и "шашлык" из куриных лап: шахтеры из "ДНР" поделились фото своих праздничных столов
02 Толпа на толпу: на Пасху в Одессе подростки устроили массовую драку, четверо в больнице (видео)
03 В Одессе предложили заменить русскоязычный гимн - Труханов дал ответ
04 Есть возможность обыграть агрессора: Кравчук высказал желание встретиться с Путиным
05 Сегодня Землю накроет солнечным штормом: каких последствий ожидать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В условиях угроз для общей безопасности: Зеленский в Варшаве подписал важный документ с лидерами стран ЕС
В условиях угроз для общей безопасности: Зеленский в Варшаве подписал важный документ с лидерами стран ЕС
&quot;Убийца миллионов людей? Отлично&quot;: в Днепре второй день на крыше здания висит красный флаг с портретом Сталина (видео)
"Убийца миллионов людей? Отлично": в Днепре второй день на крыше здания висит красный флаг с портретом Сталина (видео)
В большинстве регионов Украины ситуация с коронавирусом остается сложной (карта на 3 мая)
В большинстве регионов Украины ситуация с коронавирусом остается сложной (карта на 3 мая)
Зеленский рассказал о своем детстве в СССР (видео)
Зеленский рассказал о своем детстве в СССР (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь