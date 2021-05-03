Шикарный пресс и задумчивый взгляд вдаль: Павел Дуров поразил сеть первым фото за три года

Российский предприниматель, программист, создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров не балует своих подписчиков в Инстаграме новыми снимками. Видимо он много работает, ведь в сети то и дело появляются новости об улучшениях и обновлениях в Telegram.

А 3 мая страничка Дурова в Инстаграм таки пополнилась новым снимком. На нем Павел позирует в позе лотоса с обнаженным торсом на фоне города. Судя по геолокации, предприниматель находится в Дубае.

"Внешний мир - это отражение внутреннего" - подписал снимок Дуров.

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Всего за час с публикации фото, пост набрал почти 45 тысяч лайков и 1,5 тысячи комментариев.

"С возвращением Легенда", "Почему так часто пропадаешь?", "Новая фотка раз в 3 года", "Ооооооооо, вот это да. Какие люди", "Обана. Красава" - пишут в сети.

Отметим, что этот пост первый за три года. Предыдущий пост Павла датируется 19 апреля 2018 года. На нем Дуров также хвастается подкаченным телом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pavel Durov (@durov)

Ранее, "Телеграф" писал, что в своем телеграм-канал Павел Дуров показал, как выглядела его мама в молодости.