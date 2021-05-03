"Может тоже бросить пить и есть мясо?" Дуров породил волну шуток "философским" фото

Российский предприниматель и программист, создавший соцсеть "ВКонтакте" и мессенджер Telegram Павел Дуров, не часто балует своих фолловеров фото. Буквально во вторник, 3 мая, он впервые выложил снимок в Instagram c 2018 года, чем несказанно удивил.
Пользователи не стали скрывать удивления и своим восхищением внешним видом Дурова поделились в Twitter.
"Раз в три года Дуров выкладывает свой голый торс и я ровно на три дня задумываюсь: может стоит бросить пить и есть мясо", - комментируют кадр в Telegram-канале "Небожена", который приписывают супруге политолога Игоря Малашенко Божене Рынске.
Многие отметили тот факт, что пост Дурова тут же набрал "миллиард тысяч лайков".
нравится дуров, который выложил сегодня первый пост с 2018 года и у него все равно миллиард тысяч лайков.— tonyamorozova (@tonyamorozova) May 3, 2021
Часть пользователей рассмешило наличие у Дурова шесть пальцев на руке, хотя объяснение этому "феномену" довольно простое.
Выглядит так как будто Дуров завёл себе паблик с цитатами https://t.co/yXHqVcROaz— Aleksei Safin (@safinalexey) May 3, 2021
Психиатр: Ну что ты выдумываешь, как Павел Дуров может развивать у тебя комплексы, если вы даже не виделись?— Pavel Fedorov (@abbsol) May 3, 2021
Павел Дуров: pic.twitter.com/CJGDD4mGH6
Дуров потихоньку трансформируется в average enjoyer лол https://t.co/Z5BjrNap7K pic.twitter.com/OG7clo8DgD— Nariman Namazov (@abunyasha) May 3, 2021
я: [беру тележку в супермаркете]— Митя Достоевский (@D0CT0EBCKNN) May 3, 2021
её колёсики: pic.twitter.com/N4eP11YyVG
дуров конечно капец фелосаф pic.twitter.com/H8ypVcEf9A
— Митя Достоевский (@D0CT0EBCKNN) May 3, 2021
Ранее, "Телеграф" писал, что в своем телеграм-канал Павел Дуров показал, как выглядела его мама в молодости.