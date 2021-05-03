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"Может тоже бросить пить и есть мясо?" Дуров породил волну шуток "философским" фото

"Может тоже бросить пить и есть мясо?" Дуров породил волну шуток "философским" фото
Обновлено 19:19 Сегодня Телеграф

Российский предприниматель и программист, создавший соцсеть "ВКонтакте" и мессенджер Telegram Павел Дуров, не часто балует своих фолловеров фото. Буквально во вторник, 3 мая, он впервые выложил снимок в Instagram c 2018 года, чем несказанно удивил.

Пользователи не стали скрывать удивления и своим восхищением внешним видом Дурова поделились в Twitter.

"Раз в три года Дуров выкладывает свой голый торс и я ровно на три дня задумываюсь: может стоит бросить пить и есть мясо", - комментируют кадр в Telegram-канале "Небожена", который приписывают супруге политолога Игоря Малашенко Божене Рынске.

Многие отметили тот факт, что пост Дурова тут же набрал "миллиард тысяч лайков".

 Часть пользователей рассмешило наличие у Дурова шесть пальцев на руке, хотя объяснение этому "феномену" довольно простое.

Новое фото Дурова

Новое фото Дурова

Ранее, "Телеграф" писал, что в своем телеграм-канал Павел Дуров показал, как выглядела его мама в молодости.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 189

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Фото, Павел Дуров.
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