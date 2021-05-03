"А вас обливали сегодня?": Ирина Федишин показала, как отметила Поливальный понедельник (видео)

В 2021 году 3 мая православные христиане отмечают Светлый (Пасхальный) понедельник. Самой распространенной традицией в этот день является обливание девушек водой, которая особенно сохранилась в западных регионах страны.

Украинская певица Ирина Федишин родом со Львова, поэтому в ее семье подобная традиция осталась.

На своей странице в Инстаграме артистка опубликовала ролик, на котором поздравляет своих подписчиков с праздником и льет воду в камеру. После, видимо ее муж обливает водой Ирину в ответ.

"Что-то слабо меня облили мои ребята. p.s .: а вас поливали сегодня" - подписала свой пост Федишин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Ранее, "Телеграф" писал, что Ирина Федишин показала, как в конце марта Карпаты засыпало снегом.