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"Везде найдет шляпку": беременная Катя Осадчая похвасталась новым головным убором

"Везде найдет шляпку": беременная Катя Осадчая похвасталась новым головным убором
Обновлено 22:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram

2 мая известная телеведущая, несменная ведущая передачи "Світське життя" Екатерина Осадчая сообщила, что они с Юрием Горбуновым ждут появления на свет второго общего ребенка.

Юрий и Катя майские праздники решили провести в тепле и отправились в Турцию. На своих страницах в Инстаграме пара активно делится различными снимками с отдыха. 

Сначала Осадчая показала яркие снимки, которые были сделаны во время прогулки на яхте. На фото Екатерина позирует на фоне бирюзовой воды и деревьев, демонстрируя длинне ноги.  А на втором предстала вместе с сыном Иваном. 

"В прошлой жизни я однозначно жила у моря или была моряком. Ведь в этой жизни лучше моря нет ничего" - подписала снимки Осадчая. 

 
 
 
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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

А позже телеведущая опубликовала еще один снимок. На нем Осадчая "примерила" новую шляпку. 

 
 
 
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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

В комментариях подписчики знаменитости отметили, что Катя везде может себе найти новый головной убор.

Ранее, "Телеграф" писал, что Юрий Горбунов поделился со своими подписчиками "беременным" фото своей супруги, на котором осадчая уже не скрывает свой округлившийся животик.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 129

Все по теме:

Беременность, Телеведущая, Юрий Горбунов, Катерина Осадчая.
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