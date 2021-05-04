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"Недостаточно спонтанен": почему Мелинда Гейтс сначала отказала основателю Microsoft в первом свидании

"Недостаточно спонтанен": почему Мелинда Гейтс сначала отказала основателю Microsoft в первом свидании
Обновлено 10:25 Сегодня Телеграф Фото: twitter

3 мая 2021 года Билл и Мелинда Гейтс ошарашили мир новостью о том, что они решили развестись спустя 27 лет брака. А журнал People сообщил, что инициатором развода стала Мелинда, которая назвала их брак "разрушенным". 

Стоит отметить, что в жизни предпринимателя была только одна женщина - Мелинда, с которой он познакомился в далеком 1987 году. Девушка работала в компании менеджером по продуктам, и познакомилась с Биллом на одном из рабочих заседаний.  Гейтс сразу пригласил девушку на свидание, однако дату встречи назначил через две недели. Мелинда отказала мужчине, отметив, что он "недостаточно спонтанен". Однако девушка видимо запала в душу Гейтсу, ведь он перезвонил ей спустя два часа и пригласил на свидание уже на вечер.

 
 
 
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Публикация от Bill Gates (@thisisbillgates)

1 января 1994 года пара связала себя узами брака, сыграв свадебную церемонию на Гавайях. За время брака у Билла и Мелинды появилось трое детей. 

 
 
 
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Публикация от Melinda French Gates (@melindafrenchgates)

Спустя 2 года после свадьбы Мелинда подарила мужу дочь Дженнифер Катарин, а спустя три года, в 1999 году у пары появился сын - Рори Джон. В 2002 году их семья пополнилась еще одной девочкой - у пары родилась вторая дочь Адель.

 
 
 
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Публикация от Bill Gates (@thisisbillgates)

За время своего брака Билл и Мелинда создали благотворительный фонд, который работает по всему миру. Каждый год они вкладывают огромные средства в фонд и помогают нуждающимся. За это в 2005 году журнал Time назвал их людьми года, а Билл даже получил звание рыцаря Британской империи.

Пара пообещала, что их развод никаким образом не помешает работе их фонда.

Ранее, "Телеграф" писал, что Билл Гейтс называл свой прогноз о пандемии коронавируса. Предприниматель считает, что пандемия COVID-19 закончится в 2022.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 109

Все по теме:

Microsoft, Билл Гейтс, Мелинда Гейтс.
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