"Просто пила чай и началось": Никита Добрынин показал, как у Даши Квитковой меняется настроение

Герой девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", украинских телеведущий Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова ожидают появление первенца. У звездной пары вскоре родится сын.

Как и у многих беременных, у Даши случаются различные приступы покушать или же перепады настроения.

На своей странице в Инстаграм Никита поделился милым видео, на котором сообщил своим подписчикам, что именно такой период сейчас начался у беременной Квитковой. Находясь в гостях у ее родителей, девушка просто расплакалась пока, монтировала видео.

На видео слышно, что Даша говорит о том, что плакать не хочет, а слезы все равно льются.

"Все хорошо. Просто слезы" - подписал ролик Добрынин.

Ранее, "Телеграф" писал, что Даша Квиткова рассказала об их с Никитой отношениях с родителями друг друга. Оказывается, Даша не разрешает мужу обращаться к своей маме, называя ее "мамой".