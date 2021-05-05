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"Просто пила чай и началось": Никита Добрынин показал, как у Даши Квитковой меняется настроение

"Просто пила чай и началось": Никита Добрынин показал, как у Даши Квитковой меняется настроение
Обновлено 11:06 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Герой девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", украинских телеведущий Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова ожидают появление первенца. У звездной пары вскоре родится сын. 

Как и у многих беременных, у Даши случаются различные приступы покушать или же перепады настроения. 

На своей странице в Инстаграм Никита поделился милым видео, на котором сообщил своим подписчикам, что именно такой период сейчас начался у беременной Квитковой. Находясь в гостях у ее родителей, девушка просто расплакалась пока, монтировала видео.  

На видео слышно, что Даша говорит о том, что плакать не хочет, а слезы все равно льются. 

"Все хорошо. Просто слезы" - подписал ролик Добрынин. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Даша Квиткова рассказала об их с Никитой отношениях с родителями друг друга. Оказывается, Даша не разрешает мужу обращаться к своей маме, называя ее "мамой".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 262

Все по теме:

Беременность, Телеведущий, Никита Добрынин, Даша Квиткова.
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