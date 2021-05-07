Съемки проходили еще в феврале: появились фото нового выпуска "Холостяка", которые еще никто не видел

В пятницу, 7 мая, пройдет 10 выпуск самого романтического реалити-шоу в Украине - "Холостяк-2021", где герой выбирает себе спутницу жизни из числа прекрасных девушек. В 11 сезоне таким счастливчиком стал харьковчанин Михаил Заливако. Всего на проекте осталось четыре участницы - это Анна Богдан, Джессика Чеги, Дарья Ставнича и Розали Номбре.

Между тем поклонники "Холостяка" могут порадоваться: пресс-служба харьковского гольф-клуба Superior Golf & Spa Resort в Facebook поделилась фото со съемок 10 выпуска проекта, который покажут вечером 7 мая. Именно там проходила очередная церемония роз для участниц шоу.

"На один день ресторан "Альбатрос" превратился в невероятно красивую съемочную площадку. Кабинеты сотрудников - в гримерки, Белый зал - в видеомонтажный, а святая святых гольфистов - сигарная комната - стала местом для индивидуальных интервью. Местом судьбоносным, где главный герой беседует с одной из претенденток на руку и сердце прежде, чем решить - останется ли она в проекте", - отмечается в посте.

Съемки этого эпизода проходили еще в феврале.

"Съемочная группа проекта - больше 50 человек. Режиссеры и операторы постановщики, художники по костюмам и гримеры, звукорежиссеры и реквизиторы. Съемка церемонии роз - длится около шести часов. А главный герой - Михаил - скромный, вежливый и, нам показалось, немного стеснительный парень", - поделились в соцсети.

Напомним, что "Телеграф" поговорил с психологом пост-шоу "Як вийти заміж" Светланой Арефнией, которая рассказала, как участницы реагируют на мнение экспертов проекта.