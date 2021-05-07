Скачать
Пятница, 07.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Bellingcat и её большая интрига: почему фильм-расследование о "вагнеровцах" нагоняет страх на власть Зеленского
Bellingcat и её большая интрига: почему фильм-расследование о "вагнеровцах" нагоняет страх на власть Зеленского
Олигархи за год стали в разы богаче: как такое могло случиться и что предпримет власть
Олигархи за год стали в разы богаче: как такое могло случиться и что предпримет власть
Новобогдановка 17 лет спустя: жители села взрывы на артскладах по-прежнему называют "войной" (фото)
Новобогдановка 17 лет спустя: жители села взрывы на артскладах по-прежнему называют "войной" (фото)
Новый виток обострения очень вероятен: озвучены прогнозы по ситуации на Донбассе после визита Блинкена
Новый виток обострения очень вероятен: озвучены прогнозы по ситуации на Донбассе после визита Блинкена

Съемки проходили еще в феврале: появились фото нового выпуска "Холостяка", которые еще никто не видел

Съемки проходили еще в феврале: появились фото нового выпуска "Холостяка", которые еще никто не видел
Обновлено 13:41 Сегодня Телеграф Фото: facebook Superior Golf & Spa Resort

В пятницу, 7 мая, пройдет 10 выпуск самого романтического реалити-шоу в Украине - "Холостяк-2021", где герой выбирает себе спутницу жизни из числа прекрасных девушек. В 11 сезоне таким счастливчиком стал харьковчанин Михаил Заливако. Всего на проекте осталось четыре участницы - это Анна Богдан, Джессика Чеги, Дарья Ставнича и Розали Номбре.

Между тем поклонники "Холостяка" могут порадоваться: пресс-служба харьковского гольф-клуба Superior Golf & Spa Resort в Facebook поделилась фото со съемок 10 выпуска проекта, который покажут вечером 7 мая. Именно там проходила очередная церемония роз для участниц шоу.

"На один день ресторан "Альбатрос" превратился в невероятно красивую съемочную площадку. Кабинеты сотрудников - в гримерки, Белый зал - в видеомонтажный, а святая святых гольфистов - сигарная комната - стала местом для индивидуальных интервью. Местом судьбоносным, где главный герой беседует с одной из претенденток на руку и сердце прежде, чем решить - останется ли она в проекте", - отмечается в посте.

Съемки этого эпизода проходили еще в феврале.

"Ведет себя с девочками отстраненно": Розали рассказала о мужчине с "Холостяка"

"Съемочная группа проекта - больше 50 человек. Режиссеры и операторы постановщики, художники по костюмам и гримеры, звукорежиссеры и реквизиторы. Съемка церемонии роз - длится около шести часов. А главный герой - Михаил - скромный, вежливый и, нам показалось, немного стеснительный парень", - поделились в соцсети.

Напомним, что "Телеграф" поговорил с психологом пост-шоу "Як вийти заміж" Светланой Арефнией, которая рассказала, как участницы реагируют на мнение экспертов проекта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 84

Все по теме:

Харьков, Шоу, Холостяк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Засветился в Луганске, Донецке и Горловке: украинские хакеры разоблачили воевавшего на Донбассе российского военного (фото)
02 Итоги визита Блинкена в Украину: Зеленский и Путин получили важные сигналы от Байдена
03 Главарь "ДНР" собрался "отжимать" жилье переселенцев: насколько это правда и почему сейчас?
04 Почему Путин не отводит войска от границ Украины и причем здесь Байден?
05 Пока мамы не было дома: 60-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку на Харьковщине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Забывчивые коммунальщики устроили маленькую &quot;Венецию&quot; в Харькове (видео)
Забывчивые коммунальщики устроили маленькую "Венецию" в Харькове (видео)
Очень секретное подразделение: открылся любопытный момент о недавно созданном Центре противодействия дезинформации
Очень секретное подразделение: открылся любопытный момент о недавно созданном Центре противодействия дезинформации
В Киеве из-за обиды заживо сожгли мужчину: первые детали, фото и видео
В Киеве из-за обиды заживо сожгли мужчину: первые детали, фото и видео
&quot;Мисс Украина Вселенная&quot; уже в США: в каких нарядах собирается дефилировать Ястремская (фото)
"Мисс Украина Вселенная" уже в США: в каких нарядах собирается дефилировать Ястремская (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь