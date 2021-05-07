"Очень быстро перешли на ты": Аня Богдан познакомила Холостяка со своей семьей

10 выпуск 11 сезона романтического проекта "Холостяк", который состоялся 7 мая, - это неделя знакомства с родителями девушек. Михаил Заливако отправился в Мукачево, Днепр, Киев и Харьков, чтобы увидеться с семьями девушек.

Третий город в "списке" главного героя - Киев. Туда он отправился на свидание к Ане Богдан.

На церемонии роз в 9 выпуске Миша подарил Ане мастер-класс по готовке с кулинаром Евгением Клопотенко. И именно с этого и началось свидание пары. Миша и Аня вместе приготовили ужин для ее семьи, которая присоединилась к ним позже.

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На встречу к Заливако пришла мама, сестра и брат Ани, а вот отец решил "пропустить" эту встречу. Их знакомство прошло на позитивной ноте, и понравилось как родителям Боглан, так и самому холостяку.

Ранее, "Телеграф" писал, как прошли свидания в Мукачево с Джессикой, и знакомство с родителями Даши в Днепре.