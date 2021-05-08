"Спасибо, классная игра": Леся Никитюк рассказала, как можно напиться (видео)

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк полетела в Турцию на девичник, снимками с которого народная любимица делилась раньше.

Помимо фото, телеведущая постит у себя на странице в Инстаграм и различные видео с вечеринки. На парочке из них леди Ле показала, как ни с девочками играли в простую карточную, но алкогольную игру.

На ролике Леся Ивановна вытягивает карту, двойку пик, и ведущая объявляет ей, что Леся ничего не будет делать, то есть не будет пить. Никитюк осталась очень недовольна игрой.

"Ничего я не пью? Спасибо, прекрасная игра" - с иронией говорит Леся.

На другом видео Никитюк все же рассказала подробнее правила игры. Суть - достать из колоды 9, после чего выпить полный бокал алкоголя.

Ранее, "Телеграф" писал, что Леся Никитюк поделилась веселым видео, на котором она показала свой "новый" носик.