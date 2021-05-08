Скачать
Суббота, 08.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
В Украине ожидается очередное увеличение пенсий и пенсионного возраста: что изменится (инфографика)
В Украине ожидается очередное увеличение пенсий и пенсионного возраста: что изменится (инфографика)
Гендиректор Concord Capital Иван Мазепа: "Украинцы имеют деньги и желание инвестировать, но у них нет рабочих инструментов"
Гендиректор Concord Capital Иван Мазепа: "Украинцы имеют деньги и желание инвестировать, но у них нет рабочих инструментов"
В Израиле вспыхнули столкновения между палестинцами и полицией: досталось и российским пропагандистам (видео)
В Израиле вспыхнули столкновения между палестинцами и полицией: досталось и российским пропагандистам (видео)
Породистые собаки загрызли прохожего на Донбассе: как это произошло
Породистые собаки загрызли прохожего на Донбассе: как это произошло

"Спасибо, классная игра": Леся Никитюк рассказала, как можно напиться (видео)

"Спасибо, классная игра": Леся Никитюк рассказала, как можно напиться (видео)
Обновлено 10:10 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк полетела в Турцию на девичник, снимками с которого народная любимица делилась раньше. 

Помимо фото, телеведущая постит у себя на странице в Инстаграм и различные видео с вечеринки. На парочке из них леди Ле показала, как ни с девочками играли в простую карточную, но алкогольную игру. 

На ролике Леся Ивановна вытягивает карту, двойку пик, и ведущая объявляет ей, что Леся ничего не будет делать, то есть не будет пить. Никитюк осталась очень недовольна игрой.

"Ничего я не пью? Спасибо, прекрасная игра" - с иронией говорит Леся. 

На другом видео Никитюк все же рассказала подробнее правила игры. Суть - достать из колоды 9, после чего выпить полный бокал алкоголя.

Ранее, "Телеграф" писал, что Леся Никитюк поделилась веселым видео, на котором она показала свой "новый" носик.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 247

Все по теме:

Отдых, Телеведущая, Леся Никитюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пришло время для летального оружия: Кравчук дал прогноз по итогам встречи Зеленского с Блинкеном
02 Оскорбившая украинцев фанатка Басты из Киева объявила себя патриоткой: новое видео
03 Одесский тракторист прославился, "прошагав" на ковше по улицам, и получил штраф (видео)
04 "Ты навсегда останешься в моей памяти": Слава Каминская рассказала о горе в ее семье
05 В Израиле вспыхнули столкновения между палестинцами и полицией: досталось и российским пропагандистам (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дочь судьи после скандала с Крымом и Бастой стала очень популярной (фото)
Дочь судьи после скандала с Крымом и Бастой стала очень популярной (фото)
8 и 9 мая в Украине: что отмечают в эти дни и в чем разница (инфографика)
8 и 9 мая в Украине: что отмечают в эти дни и в чем разница (инфографика)
Никто не заставит: российский ветеран удивил заявлением о войне против Украины
Никто не заставит: российский ветеран удивил заявлением о войне против Украины
Какой праздник 8 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 8 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь