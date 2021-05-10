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18-летний сын Дэвида Бекхэма повторил культовую стрижку своего отца из 2000-х (фото)

18-летний сын Дэвида Бекхэма повторил культовую стрижку своего отца из 2000-х (фото)
Обновлено 15:02 Сегодня Телеграф

Средний сын звездной четы Виктории и Дэвида Бекхэм, 18-летний Ромео, который три года назад встречался со звездой сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун, решил сменить имидж.

Парень, который уже снимается для глянцевых журналов, 9 мая сделал идентичную стрижку, какая была у его знаменитого отца-футболиста в 2017 году.

Свои белокурые локоны Ромео доверил звездному мастеру Джошу Вуду.

 
 
 
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18-летний подающий надежды футболист, который стильно выглядит в футболке с рисунком и вельветовыми брюками, также поделился снимком, на котором он сидит за садовым столом и демонстрирует новый образ.

 
 
 
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Отец Ромео Дэвид поспешил потроллить своего сына за то, что тот копирует его, написав: "Хорошая прическа Ромео, интересно, откуда у тебя эта идея". Комментарий Дэвида быстро набрал почти 2000 лайков.

Мама парня, Виктория, также одобрила новую прическу сына, написав: "Вау! Любовь!".

Как выглядел Ромео Бекхэм до стрижки - фото до и после:

Напомним, что в 2020 году Виктория и Дэвид Бекхэм отметили 21-ю годовщину свадьбы.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 218

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Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм, Стрижки, Ромео Бекхэм.
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