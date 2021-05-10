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Понедельник, 10.05.2021
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"Отдала последние трусы за отдых": известная украинская модель показала горячее фото с Доминиканы

"Отдала последние трусы за отдых": известная украинская модель показала горячее фото с Доминиканы
Обновлено 15:35 Сегодня Телеграф Фото: instagram Александры Литвин

Украинская модель,  финалистка третьего сезона проекта "Топ-модель по-украински", Александра Литвин рассекретила свои отношения с ди-джеем Тимуром Трушковским. Пара сейчас вместе отдыхает в Доминиканской Республике.

В понедельник, 10 мая, молодые влюбленные выставили на своих страницах в Инстаграме фото в стиле "ню", которое было сделано в воде.

 
 
 
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"Медовый месяц", - подписала снимок Саша, показав кадр в черно-белом цвете.

Друзья и фанаты пары оценили горячий кадр.

Добавим, что Литвин покинула проект "Топ-модель по-украински 3" за шаг до финала. После этого девушка отправилась работать в качестве модели в Китай и Индонезию. Сейчас она числится в модельном агентстве эксперта шоу Сергея Никитюка и сотрудничает со многими модными брендами в социальных сетях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская модель и дизайнер, обладательница титула "Мисс Украина Вселенная" Елизавета Ястремская показала свою маму-красавицу.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Доминикана, Александра Литвин, Тимур Трушковский.
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