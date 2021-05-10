"Отдала последние трусы за отдых": известная украинская модель показала горячее фото с Доминиканы

Украинская модель, финалистка третьего сезона проекта "Топ-модель по-украински", Александра Литвин рассекретила свои отношения с ди-джеем Тимуром Трушковским. Пара сейчас вместе отдыхает в Доминиканской Республике.

В понедельник, 10 мая, молодые влюбленные выставили на своих страницах в Инстаграме фото в стиле "ню", которое было сделано в воде.

View this post on Instagram A post shared by тот самый Тимур (@iwantdblt)

"Медовый месяц", - подписала снимок Саша, показав кадр в черно-белом цвете.

Друзья и фанаты пары оценили горячий кадр.

Добавим, что Литвин покинула проект "Топ-модель по-украински 3" за шаг до финала. После этого девушка отправилась работать в качестве модели в Китай и Индонезию. Сейчас она числится в модельном агентстве эксперта шоу Сергея Никитюка и сотрудничает со многими модными брендами в социальных сетях.

View this post on Instagram A post shared by Саша Литвин (@aleksandra.litviin)

View this post on Instagram A post shared by Саша Литвин (@aleksandra.litviin)

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская модель и дизайнер, обладательница титула "Мисс Украина Вселенная" Елизавета Ястремская показала свою маму-красавицу.