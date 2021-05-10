"Мне до сих пор не верится": возлюбленная Макса Михайлюка поделилась новыми снимками новорожденной дочери

27 апреля главный герой 10 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Макс Михайлюк и его возлюбленная, модель Даша Хлыстун, впервые стали родителями. Модель родила девочку, которую нарекли Арианой.

Пара наслаждается первыми днями родительства. На своих страницах в Инстаграм Даша и Макс делятся подробностями "новой жизни" и показывают фото свое малышки.

10 мая на странице Даши в соцсети появился новый пост, в котором она рассказала о том, что сейчас чувствует. А также, Хлыстун прикрепила новые фото девочки. Лица на фото не видно, малышка отвернута от камеры, а на втором снимке видно только маленькую ручку.

"Я - мама. Мне до сих пор не верится, что это моя девочка, а не взяла понянчить у кого-то. Хочется ее целовать, качать, обнимать, оберегать. Люблю ее с каждым днём все сильнее такой любовью, которую раньше не знала" - подписала снимки модель.

Ранее, "Телеграф" писал, что Макс Михайлюк показал первые минуты жизни своего первенца.