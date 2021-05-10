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"Мне до сих пор не верится": возлюбленная Макса Михайлюка поделилась новыми снимками новорожденной дочери

"Мне до сих пор не верится": возлюбленная Макса Михайлюка поделилась новыми снимками новорожденной дочери
Обновлено 22:30 Сегодня Телеграф Фото: instagram

27 апреля главный герой 10 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Макс Михайлюк и его возлюбленная, модель Даша Хлыстун, впервые стали родителями. Модель родила девочку, которую нарекли Арианой. 

Пара наслаждается первыми днями родительства. На своих страницах в Инстаграм Даша и Макс делятся подробностями "новой жизни" и показывают фото свое малышки. 

10 мая на странице Даши в соцсети появился новый пост, в котором она рассказала о том, что сейчас чувствует. А также, Хлыстун прикрепила новые фото девочки. Лица на фото не видно, малышка отвернута от камеры, а на втором снимке видно только маленькую ручку.

"Я - мама. Мне до сих пор не верится, что это моя девочка, а не взяла понянчить у кого-то. Хочется ее целовать, качать, обнимать, оберегать. Люблю ее с каждым днём все сильнее такой любовью, которую раньше не знала" - подписала снимки модель.

Ранее, "Телеграф" писал, что Макс Михайлюк показал первые минуты жизни своего первенца.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Беременность, Холостяк, Макс Михайлюк, Даша Хлыстун.
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