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"Что-то поменялось в этикете?": в сети раскритиковали новый урок от телеведущей Ольги Фреймут

"Что-то поменялось в этикете?": в сети раскритиковали новый урок от телеведущей Ольги Фреймут
Обновлено 18:34 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут - дипломированный специалист по этикету. На своей странице в Инстаграме знаменитость время от времени публикует уроки правильного поведения и манер для своих подписчиков. 

В своем новом видеоуроке теледива рассказала, как правильно сидеть. 

"Как правильно сидеть? Пятками на показ? Нет! Садитесь так, чтобы не было видно подошвы" - пишет Ольга.

 
 
 
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Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

В комментариях подписчики Фреймут начали критиковать телеведущую за то, что она на видео скрестила ноги. Многие начали писать, что по правилам этикета скрещивать ноги вообще нельзя. 

Также, некоторые пользователи сети начали "призывать" Владимира Остапчука обратить внимание на новый пост Ольги и выдать свою версию. Напомним, что телеведущий и шоумен ранее сделал пародию на один из уроков экс-ревизорши.

Ранее, "Телеграф" писал, что Ольга Фреймут рассказала, как правильно фотографироваться по этикету.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 138

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Этикет, Телеведущая, Ольга Фреймут.
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