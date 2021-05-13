Юля "Зайка" вернется в "Холостяк": примет ли Михаил экс-участницу 11 сезона (видео)

В пятницу, 14 мая, на телеканале "СТБ" пройдет 11 эфир популярного в Украине и за ее пределами проекта "Холостяк-11".
В новом выпуске зрителям покажут неожиданное возвращение фаворитки 11 сезона реалити-шоу - Юлии Бельченко, которую прозвали "Зайкой".
"Такого поворота событий точно не ожидал ни сам Миша, ни зрители: Юля попытается снова вернуться к Холостяку. Однако поверит ей Миша этот раз", - заинтриговали авторы проекта.
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В свою очередь Юля опубликовала фрагмент рекламы, где она признается в любви к герою Михаилу Заливако.
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Новый выпуск проекта "Холостяк-11" стартует в пятницу вечером, 14 мая, на телеканале "СТБ" в 19:00. Не пропустите!
Кстати, а как отреагирую финалистки шоу, узнав о возвращении соперницы?
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Напомним, что после новости о своем вылете Юля "Зайка" рассказала, что чувствует к "холостяку".