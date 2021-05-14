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Могу контролировать мужа: Зеленская пошутила про расследования журналистов о кортежах и жилье президента

Могу контролировать мужа: Зеленская пошутила про расследования журналистов о кортежах и жилье президента
Обновлено 08:35 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известная украинская телеведущая Наталья Мосейчук взяла интервью у первой леди Украины Елены Зеленской в рамках своей программы VIP. Журналистка, пользуясь моментом, расспросила супругу президента о жизни их семьи, после вступления Владимира Зеленского на пост главы страны. 

Летом 2020 года президентская чета переехала на госдачу в Конча-Заспу, известную как "дача Ющенко". Елена Зеленская признается, что не была в восторге от этого решения, и понимала, какой будет реакция украинцев. Первая леди отметила, что их переезд - это требование государственной охраны. Они пытались этого избежать, но не вышло. 

Переехав на госдачу, Зеленские сделали там косметический ремонт, который делали за собственные деньги. Елена признается, что была не в восторге от золотых люстр и мраморных ванн, которые видимо остались после Виктора Ющенко. 

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Журналист Михаил Ткач пристально следит за президентской семьей, и часто пишет о Владимире и Елене. Первая леди отметила, что иногда даже заходит к нему на страницу и читает его публикации. 

"Мне это даже полезно. "Во сколько президент выехал с ОП", я же могу потом сверить, как муж вернулся домой" - смеется Елена Зеленская. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Елена Зеленская рассказала, как питается президент и его семья, чем они завтракают, и кто для них готовит.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Интервью, Владимир Зеленский, Первая леди Украины, Елена Зеленская, Наталья Мосейчук.
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