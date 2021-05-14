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Жена Зеленского призналась, как на нем отразились два года президентства

Жена Зеленского призналась, как на нем отразились два года президентства
Обновлено 15:03 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Первая леди Украины Елена Зеленская дала свое первое телевизионное интервью. Супруга президента Украины пообщалась с известной телеведущей Натальей Мосейчук, в рамках программы VIP.

В своем интервью Елена рассказала о своей семье, муже, и о том, как изменилась их жизнь после того, как Владимир Олександрович стал президентом.

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Наталья Мосейчук отметила, что время, когда Зеленский был веселым и вдохновленным прошло, и теперь, выступая, к примеру в ВР, у него совсем другое настроение. Однако первая леди считает, что по своему настрою, и в общем как личность, Владимир Олександрович не изменился. А вот его публичная риторика действительно стала жестче.

"Он не изменился, он всегда такой был. Просто сейчас пришло время действовать. Быть лояльным и улыбаться сил больше нет" - говорит Елена. 

Также супруга президента Украины отметила, что для Зеленского "идея фикс" и цель жизни добиться мира на Донбассе. Елена добавила, что каждая потеря в зоне ООС для Владимира Зеленского тяжелая. После подобного, она вовсю пытается разобраться, почему так произошло. 

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Ранее, "Телеграф" писал, что Елена Зеленская рассказала о том, как за время президентства ее муж, Владимир Зеленский, очень вырос как профессионал. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 165

Все по теме:

Интервью, Владимир Зеленский, Первая леди Украины, Елена Зеленская, Наталья Мосейчук.
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