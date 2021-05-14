Слепаков в стихах обматерил "доброжелателей", называвших его сторонником Путина

Российский актер и автор песен Семен Слепаков, который ранее написал стих о протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального, ответил в своей привычной стихотворной манере хейтерам из-за обвинений в поддержке российского президента Владимира Путина.

Стих на эту тему он опубликовал в своем Instagram.

Стих он подписал "Доброжелателям". "Привет, я решил написать ответ, всем, кто три месяца срет мне в директ, всем, кто считает, что я – клеврет Путина и Кремля", - пишет Слепаков.

В сети похвалили актера за откровенность.

"Наконец-то Семён осознал то, что думает 86% населения страны об этих разоблачителях...", - написали в сети.

Как сообщал "Телеграф", на российского актера и автора песен Семена Слепакова обрушилась волна хейта из-за ранее опубликованного стиха с названием "Про добро".