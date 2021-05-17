Экс-солистка "ВИА Гры" призналась, что Константин Меладзе делал непристойные предложения не только Ани Лорак

23 апреля 42-летняя певица Ани Лорак рассказала Борису Корчевникову в программе "Судьба человека", что она прекратила сотрудничество с композитором и продюсером Константином Меладзе из-за домогательств с его стороны.

Также, подтвердила слухи о том, что Константин Меладзе делал непристойные предложения не только Ани Лорак, экс-солистка группы "ВиаГра" певица Татьяна Найник. Артистка дала интервью в программе "Звезды сошлись" на НТВ.

43-летняя певица рассказала, что почти 20 лет назад Константин Меладзе распускал руки и делал ей намеки на возможность близких отношений. Не раз продюсер лапал девушку и просил ее раздеваться перед ним. Также, она уточнила, что целоваться не лез.

Однако, несмотря на негативный опыт сотрудничества с композитором, Татьяна Найник не считает его человеком, который способен на насилие или домогательства.

Ранее, "телеграф" писал, что Оля Полякова также обвинила продюсера Константина Меладзе в харассменте.