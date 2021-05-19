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"Все совпало!": каналы "Суспільне" и "СТБ" обвинили в нарушении интеллектуальных прав на "Евровидении-2021"

"Все совпало!": каналы "Суспільне" и "СТБ" обвинили в нарушении интеллектуальных прав на "Евровидении-2021"
Обновлено 16:06 Сегодня Телеграф Фото: twitter

18 мая прошел первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение 2021", в ходе которого выступила и Украина. Мистический и драйвовый номер украинской группы Go-A сумел покорить европейского зрителя и команда из Украины прошла в финал.

Ну и какое же Евровидение без скандала. 

После первых репетиций группы Go-A, режиссер Анастасия Михайлова, которая ранее работала сценаристкой на СТБ, заметила, что постановка номера очень похожа на ту, которую она предлагала в феврале 2021 года для клипа этой же группы. Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбук.

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"Представляете, оказывается, мои творческие мысли материализовались настолько, что перенеслись на сцену Евровидения" - пишет Анастасия. 

Возмущенная Михайлова отправила запросы телеканалам СТБ и Суспільне, чтобы разобраться в этой ситуации, на что получила ответ, что эта постановка была полностью разработана постановщиком Константином Томильченко. Он, кстати, в свою очередь также отрицает сходство. К самой группе Анастасия претензий не имеет. 

Чтобы доказать свою правоту, режиссер прикрепила несколько скриншотов из ее сценария, в которых есть картинки и описание.

В комментарии изданию НВ пресс-служба канала UA: Суспільне ответила лишь то, что это вопрос сейчас изучается юристами и пообещали, что в скором времени официальная позиция будет обнародована на их сайте.

Ранее, "Телеграф" писал, что выступлениея Go_A и Манижи стали лидерами по лайкам и просмотрам на Ютуб.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Евровидение, Go-A, Евровидение 2021.
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