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"Прошу не раздувать войну": режиссер прокомментировала ответ канала "Суспільне" на ее заявление о нарушении авторских прав

"Прошу не раздувать войну": режиссер прокомментировала ответ канала "Суспільне" на ее заявление о нарушении авторских прав
Обновлено 11:13 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В 2021 году Евровидение не смогло обойтись без "выяснений отношений". После первой репетиции режиссер и сценаристка Анастасия Михайлова заметила, что номер Go-A для конкурса очень похож на ее разработку. 

Михайлова обратилась в НОТУ, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. 

Общественный вещатель на своем официальном сайте опубликовал официальный ответ, в котором сообщил, что не видит в представленной в полуфинале Евровидения-2021 постановке выступления группы Go_A заимствований из представленных Анастасией материалов. А это значит, что и нарушения авторских прав нет.

В НОТУ заверили, что разработка и постановка сценического выступления группы Go_A на конкурсе Евровидение-2021 осуществлялась режиссерами-постановщиками Константин Томильченко и Александром Братковским в сотрудничестве с телеканалом СТБ.

На своей странице в Инстаграм Анастасия Михайлова отреагировала на заявление канала "Суспільне". 

"Дорогие сми и все-все-все. Прошу не раздувать войну из профессиональной дискуссии" - написала сценаристка у себя Фейсбуке. Видимо на нее "напали" со всех сторон.

Ранее, "Телеграф" писал, что представитель от Украины на "Евровидении 2021" после первого полуфинала поднялись в таблице прогнозов букмекеров. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Евровидение, Go-A, Евровидение 2021, Анастасия Михайлова.
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