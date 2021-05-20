"Прошу не раздувать войну": режиссер прокомментировала ответ канала "Суспільне" на ее заявление о нарушении авторских прав

В 2021 году Евровидение не смогло обойтись без "выяснений отношений". После первой репетиции режиссер и сценаристка Анастасия Михайлова заметила, что номер Go-A для конкурса очень похож на ее разработку.

Михайлова обратилась в НОТУ, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

Общественный вещатель на своем официальном сайте опубликовал официальный ответ, в котором сообщил, что не видит в представленной в полуфинале Евровидения-2021 постановке выступления группы Go_A заимствований из представленных Анастасией материалов. А это значит, что и нарушения авторских прав нет.

В НОТУ заверили, что разработка и постановка сценического выступления группы Go_A на конкурсе Евровидение-2021 осуществлялась режиссерами-постановщиками Константин Томильченко и Александром Братковским в сотрудничестве с телеканалом СТБ.

На своей странице в Инстаграм Анастасия Михайлова отреагировала на заявление канала "Суспільне".

"Дорогие сми и все-все-все. Прошу не раздувать войну из профессиональной дискуссии" - написала сценаристка у себя Фейсбуке. Видимо на нее "напали" со всех сторон.

Ранее, "Телеграф" писал, что представитель от Украины на "Евровидении 2021" после первого полуфинала поднялись в таблице прогнозов букмекеров.