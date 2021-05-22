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"Тело помнит": Леди Гага впервые рассказала, что пережила изнасилование

"Тело помнит": Леди Гага впервые рассказала, что пережила изнасилование
Обновлено 12:41 Сегодня Телеграф Фото: twitter

21 мая состоялась премьера документального фильма о психическом здоровье "Тот я, которого вы не видите" (The Me You Can not See), который создали телеведущая Опра Уинфри и принц Гарри. 

Одной из приглашенных звезд, которых привлекли к проекту, стала американская певица Леди Гага. Знаменитость дала сенсационной интервью, в котором рассказала поражающие подробности из своей жизни. 

Оказывается, на заре своей карьеры, когда ей было 19 лет, она познакомилась с продюсером, имя которого она не назвала, который пообещал сделать ее знаменитой. Однако вместо обещанной популярности, певица "получила" абьюз.

Мужчина изнасиловал артистку, впоследствии чего она забеременела. 

"У меня был срыв, несколько лет я была сама не своя. Боль, которую я чувствую, — та же, что была после изнасилования. Мне провели много обследований и ничего не нашли. Но тело помнит", — вспоминает она.

Леди Гага со сих пор не оправилась от случившегося. 

Ранее, "Телеграф" писал, что принц Гарри также рассказал о своих зависимостях и психических проблемах. Герцог признался, что пережить смерть матери ему "помогали" наркотики и алкоголь. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Леди Гага, Изнасилование, Опра Уинфри, Певица.
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