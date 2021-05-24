"Ты делаешь меня лучше": финалистка "Холостяка" Розали рассказала, за что благодарна проекту

21 мая состоялся финал романтического реалити-шоу "Холостяк 11" с Михаилом Заливако.

Одной из финалисток шоу стала Розали Номбре. Главный герой решил отпустить девушку еще в середине выпуска, отметив, что между ними больше дружба, чем любовь.

На своей странице в Инстаграме девушка опубликовала новый пост, который посвятила проекту. Розали рассказала, за что благодарна "Холостяку". Оказалось, что не так полученному опыту, как знакомству с еще одной участницей - Джессикой.

Девушки очень подружились, и Розали даже отправилась к подруге в Мукачево, где первый раз побывала в горах.

"За что я точно должна сказать спасибо проекту, так это за мою закарпатську жінку" - пишет Номбре.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Розали Номбре | Холостяк 11 (@rosali_kovbasa)

В свою очередь Джессика также опубликовала пост у себя на странице в соцсети, который посвятила новой подруге.

"Позади нас остался непростой путь, но именно он и соединил наши жизни. Розали - ты неотразима"- пишет Джессика.

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Ранее, "Телеграф" писал, что тренер Анита Луценко поделилась некоторыми деталями закулисья проекта "Холостяк".