Звезда фильма "Джуно" Эллиот Пейдж впервые показал себя топлес после операции по удалению груди

33-летняя канадская актриса Эллен Пейдж в декабре 2020 года заявила, что она трансгендер и чувствует себя мужчиной. С того времени она стала Эллиотом. Тогда же актер объявил и о том, что решил сменить пол.

На своей странице в Инстаграм Эллиот опубликовал фото, на котором показал первые результаты, которые он сделал на пути к изменению пола. Актер сделал операцию по удалению груди.

На опубликованном снимке Пейдж продемонстрировал свою новую фигуру. Актер позирует возле бассейна в плавках и демонстрирует голый торс. На фото можно хорошо рассмотреть шрамы, которые остались после операции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @elliotpage

Стоит отметить, что актер выглядит счастливым, а в комментариях многие подписчики пишут, что они рады видеть, как он наслаждается жизнью.

Ранее, "Телеграф" писал, что в январе стало известно, что спустя три года брака, Эллиот Пейдж решил подать на развод со своей супругой танцовщицей Эммой Портнер.