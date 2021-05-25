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Звезда фильма "Джуно" Эллиот Пейдж впервые показал себя топлес после операции по удалению груди

Звезда фильма "Джуно" Эллиот Пейдж впервые показал себя топлес после операции по удалению груди
Обновлено 10:09 Сегодня Телеграф Фото: twitter

33-летняя канадская актриса Эллен Пейдж в декабре 2020 года заявила, что она трансгендер и чувствует себя мужчиной. С того времени она стала Эллиотом. Тогда же актер объявил и о том, что решил сменить пол.

На своей странице в Инстаграм Эллиот опубликовал фото, на котором показал первые результаты, которые он сделал на пути к изменению пола. Актер сделал операцию по удалению груди. 

На опубликованном снимке Пейдж продемонстрировал свою новую фигуру. Актер позирует возле бассейна в плавках и демонстрирует голый торс. На фото можно хорошо рассмотреть шрамы, которые остались после операции.

 
 
 
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Публикация от @elliotpage

Стоит отметить, что актер выглядит счастливым,  а в комментариях многие подписчики пишут, что они рады видеть, как он наслаждается жизнью.

Ранее, "Телеграф" писал, что в январе стало известно, что спустя три года брака, Эллиот Пейдж решил подать на развод со своей супругой танцовщицей Эммой Портнер.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 255

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Актер, Смена пола, Эллиот Пейдж.
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