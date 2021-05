Мастер перевоплощений: Джаред Лето поразил поклонников образом на съемках с Энн Хэтэуэй (фото, видео)

Солиста группы "Thirty Seconds to Mars" Джареда Лето можно часто увидеть и услышать не только в клипах, но и в фильмах и сериалах. Музыкант довольно активно ведет "киношную" жизнь и все чаще появляется в различных проектах.

И, стоит отметить, что он очень отдается съемочному процессу. Джаред готов даже на кардинальные изменения свой внешности. Обрезать длинные волосы, похудеть, сбрить брови, бороду - он идет на все это.

Вот и для съемок сериала "WeCrashed"/"МыРухнули" для Apple TV+, в котором он играет вместе с Энн Хэтэуэй, музыкант также пошел на изменение своего привычного образа. Джареда Лето заметили с чисто выбритым лицом, стрижкой средней длины, в джинсах, черной футболке, куртке, с темно-синей шапочкой на голове и с бананом в руке.

Также зрители заменили, что он использовал цветные линзы, чтобы быть более похожим на своего героя.

Look at him! Jared Leto as Adam Neumann on the set of the Apple TV "WeCrashed" series (May 26, 2021) [via jaredletorussia on vk] pic.twitter.com/xofKYIghA6

— (@MorbyLeto) May 26, 2021