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Мастер перевоплощений: Джаред Лето поразил поклонников образом на съемках с Энн Хэтэуэй (фото, видео)

Мастер перевоплощений: Джаред Лето поразил поклонников образом на съемках с Энн Хэтэуэй (фото, видео)
Обновлено 10:18 Сегодня Телеграф

Солиста группы "Thirty Seconds to Mars" Джареда Лето можно часто увидеть и услышать не только в клипах, но и в фильмах и сериалах. Музыкант довольно активно ведет "киношную" жизнь и все чаще появляется в различных проектах. 

И, стоит отметить, что он очень отдается съемочному процессу. Джаред готов даже на кардинальные изменения свой внешности. Обрезать длинные волосы, похудеть, сбрить брови, бороду - он идет на все это. 

Вот и для съемок сериала "WeCrashed"/"МыРухнули" для Apple TV+, в котором он играет вместе с Энн Хэтэуэй, музыкант также пошел на изменение своего привычного образа. Джареда Лето заметили с чисто выбритым лицом, стрижкой средней длины, в джинсах, черной футболке, куртке, с темно-синей шапочкой на голове и с бананом в руке.

Также зрители заменили, что он использовал цветные линзы, чтобы быть более похожим на своего героя. 

Поклонники Джареда сначала и не узнали своего любимца, ведь с первого взгляда он был очень похож на другого актера  - Тома Хиддлстона. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Джаред Лето кардинально сменил имидж ради роли Паоло Гуччи. Артист появился на съемках с лысиной в образе пожилого мужчины. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 98

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Кино, Энн Хэтэуэй, Образ, Певец, Съемка, Джаред Лето.
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