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Ариана Гранде официально подтвердила, что вышла замуж: фото с тайной свадьбы

Ариана Гранде официально подтвердила, что вышла замуж: фото с тайной свадьбы
Обновлено 12:56 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В средине мая в сети появились слухи, что американская певица Ариана Гранде тайно вышла замуж за своего возлюбленного Далтона Гомеса. Артистка никак не комментировала эту информацию, а 26 мая, спустя 2 недели, Ариана опубликовала первые фото со своего бракосочетания, тем самым подтвердив все слухи. 

Знаменитость опубликовала несколько постов, которые коротко подписала "5.15.21", отметив, что свадьба состоялась 15 мая. 

На фото девушка позирует со своим уже мужем. Он держит ее на руках, и целует. 

 
 
 
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Публикация от Ariana Grande (@arianagrande)

Также, певица показала и несколько кадров, на которых она одна. Стоит отметить, что для бракосочетания Ариана выбрала длинное, лаконичное, облегающее шелковое платье-бюстье с открытой спиной. На голове у девушки красовалась фата. Далтон предпочел классику - черный костюм с галстуком в тон.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ariana Grande (@arianagrande)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ariana Grande (@arianagrande)

Отметим, что первый пост за неполные сутки набрал более 20 млн лайков. 

Свадьба состоялась в Монтесито в Калифорнии в ее же доме. На праздновании были только самые близкие. 

Напомним, что Ариана Гранде и Далтон Гомес познакомились в начале 2020 года, и знаменитость влюбилась "с первого взгляда". А в декабре 2020 года Ариана Гранде похвасталась своим фанатом кольцом с бриллиантом и сообщила, что помолвлена. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Свадьба, Певица, Ариана Гранде.
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