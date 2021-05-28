"На этом не остановимся": появилось фото Притулы с новорожденной дочерью в роддоме

25 мая популярный украинский телеведущий Сергей Притула стал отцом в третий раз. У шоумена и его супруги родилась вторая дочь, которую назвали Стефания.

Спустя несколько дней после родов Екатерина Сопельник дала интервью изданию jetsetter, в котором рассказала о своей беременности и о реакции Сергея и детей на пополнение в семье.

Новоиспеченная мамочка рассказала, что роды прошли намного легче, чем первые. А роды были партнерскими. Сергей Притула был рядом со своей супругой, что очень ей помогало.

Также Екатерина призналась, что ее роды должны были быть 20-22 мая, как раз в то время когда Притула комментировал "Евровидение". Телеведущий "просил" тогда еще нерожденную дочь немножко подождать.

Ведущий шоу "Кто сверху" оказывается очень сентиментальный, ведь когда увидел тест на беременность с двумя полосками - не сдержал слез. Дети тоже очень обрадовались. Младшая Соломия даже пообещала помогать маме с малышкой. Дима конечно очень хотел братика, но и сестричек очень любит.

Выбор имени Сергей предоставил супруге, так как она на протяжении всего срока вынашивает и рожает ребенка. Имя Стефания - очень нравилось Екатерине, поэтому так малышку и назвали.

Сергей Притула не собирается останавливаться на троих детях. Он чувствует, что его "миссия" еще не до конца исполнена, и он надеется, что они с супругой будут продолжать увеличивать генофонд Украины.

Ранее, "Телеграф" писал, что известно о семье известного украинского телеведущего Сергея Притулы.