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Дочь Минобороны РФ Шойгу обручилась с блогером: фото пары

Дочь Минобороны РФ Шойгу обручилась с блогером: фото пары
Обновлено 09:20 Сегодня Телеграф Фото: instagram Ксении Шойгу

30-летняя дочь Министра обороны РФ Сергея Шойгу, который недавно раскрыл правду об участии России в Сирии, Ксения выходит замуж за российского спортивного блогера, фитнес-тренера Алексея Столярова.

Это новостью поделилась сама девушка на своей официальной странице в Инстаграме.

"Я теперь невеста! Очень люблю тебя!!! Спасибо за все все и за это утро!!!!", - написала Ксения, прикрепив свое фото с обручальным кольцом.

"КАК ЖЕ МНЕ ПОВЕЗЛО С ТОБОЙ, ЛЮБЛЮ ТЕБЯ. p.s. Теперь можно выкладывать с тобой фотки", - поделился Столяров на своей странице в соцсети.

До этого мужчина не публиковал совместные фото с Ксенией, не считая единственного снимка, размещенного в феврале этого года, где младшая дочь Шойгу стоит к камере спиной. Тогда в комментариях отметили, что это действительно Ксения и встречается пара уже полтора года.

Ксения Шойгу родилась 10 января 1991 года в Москве в семье Сергея Шойгу (на тот момент главы МЧС) и предпринимательницы Ирины Антипиной. Старшая сестра Ксении, Юлия, с 2002 года является директором Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

В 2013 году окончила факультет международных экономических отношений МГИМО. Сейчас занимается общественной деятельностью и спортивным функционером. Президент Федерации триатлона РФ с 5 декабря 2020 года. Руководит проектом "Гонка героев", который входит в Главный штаб ВВПОД "Юнармия". 

Ранее "Телеграф" сообщал, что на совещании с Шойгу один из командиров части улетел в царство Морфея.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Сергей Шойгу, Алексей Столяров, Ксения Шойгу.
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