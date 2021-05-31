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Голливудский друг Путина: Стивен Сигал предлагает более жесткие законы для россиян

Голливудский друг Путина: Стивен Сигал предлагает более жесткие законы для россиян
Обновлено 12:44 Сегодня Телеграф Фото: instagram Steven Seagal

Давний поклонник президента России Владимира Путина, американский актер Стивен Сигал, которому СБУ в 2017 году запретила въезд в Украину, присоединился к прокремлевской партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Звезда будет заниматься вопросами окружающей среды.

Об этом сообщает Reuters.

Политический альянс был основан в начале 2021 года, когда три партии, поддерживающие Путина, объединились в одну.

Сигал, который является гражданином РФ с 2016 года, предложил жесткие меры против предприятий, наносящих ущерб окружающей среде.

"Не имея возможности арестовывать людей, когда мы просто штрафуем их, они, вероятно, зарабатывают больше денег на производстве вещей, которые оскверняют окружающую среду", - сказал актер в субботу, 29 мая, в ходе Всероссийского совещания партии.

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Во время вручения партбилета Сигал сфотографировался рядом с одним из лидеров партии, российским писателем Захаром Прилепиным, который поддерживает непризнанные и самопровозглашенные ДНР и ЛНР, декларирует свое участие в вооруженных формированиях на оккупированной территории Донбасса. Ранее Прилепин заявил, что опасается выезжать из России.

Источник фото: Инстаграм

Источник фото: Инстаграм

В 2018 году Стивен Сигал был назначен Россией специальным представителем МИД по гуманитарным связям с США. Позже американский актер стал налогоплательщиком РФ, зарегистрировавшись ИП в России.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 259

Все по теме:

Россия, Экология, Владимир Путин, Стивен Сигал, Захар Прилепин.
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