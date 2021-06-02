Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова засветила "беременный" животик

В апреле 2021 года звезда сериала "Папины дочки", 26-летняя актриса Лиза Арзамасова вместе со своим супругом, 47-летним супругом фигуристом Ильей Авербухом, сообщили, что готовятся к пополнению в семье.

На своей странице в Инстаграм актриса не публикует "беременные" снимки в ленту, однако в ее сторис можно увидеть различные видео, на которых Лиза не скрывает свое положение. На них артистка предстает в платьях для беременных или в вещах оверсайз, которые все равно не скрывают ее округлившийся животик.

На видео, которое девушка опубликовала в первый день лета, она позирует в лифте, пританцовывая под музыку. А также она сняла еще один ролик, который сняла во время празднования дня рождения подруги.

Ранее, "Телеграф" писал, что звезда сериала "Кухня" Мария Горбань умилила своих подписчиков новым "беременным" снимком.