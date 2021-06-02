"По животу мальчик": поклонники звезды сериала "Кухня" Марии Горбань обсуждают пол будущего ребенка

В апреле 2021 года звезда сериала "Кухня", российская актриса Мария Горбань перестала скрывать, что беременна второй раз. Артистка ждет малыша от своего супруга - звукооператора Кирилла Зоткина.

После объявления о пополнении, Мария начала все чаще публиковать "беременные" снимки, однако пол будущего малыша раскрывать не стала. Однако от любопытных подписчиков ничего не скрыть.

Поклонники Горбань изучили ее новые снимки в Инстаграм, и по "приметам" и форме ее животика начали предполагать, кто же родится у актрисы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)

"По животу мальчик", "У меня такой же был животик. мальчик", "Мальчишка будет", "Мальчишка в том животике." - пишут одни. Но в то же время и многие считают, что у Марии будет еще одна девочка.

Ранее, "Телеграф" писал, что свой беременный животик засветила и звезда популярного сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова.