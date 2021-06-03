Экс-солистка группы "5ivesta Family" Юлианна Караулова впервые стала мамой (фото)

Российская эстрадная певица Юлианна Караулова, которая ранее похвасталась своим авто, впервые стала мамой - у нее и и ее возлюбленного, саунд-продюсера Андрея Черного родился мальчик. Пара назвала сына Александром.

Об этом молодые родители одновременно сообщили на своих личных страницах в соцсети Инстаграм 3 июня, но некоторые СМИ пишут, что певица родила еще 29 мая в одном из московских роддомов.

"Самый важный момент в моей жизни. И самый особенный человек! Спасибо, что выбрал нас, мой невероятный мальчик! Мы с папой не подведем!", - написала Юлианна, опубликовав при этом пару трогательных черно-белых фото с малышом.

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"Добро пожаловать в этот мир Алекс, Александр или Александр Андреевич. Я полюбил тебя с того момента, как узнал о твоём существовании. Мы часть тебя и ты часть нас. Когда ты подрастешь и прочитаешь этот пост, знай, мы любим тебя безмерно, всегда и везде! Расти здоровым и счастливым! Пускай этот мир так же будет любить тебя! В добрый путь!", - написал в посте возлюбленный певицы.

Также Андрей Черный поблагодарил свою любимую за сына, терпение и любовь с ее стороны: "Я не перестаю восхищаться тобой ни на секунду! Все, что я испытал за эти дни и продолжаю испытывать сейчас, благодаря вам: тебе и Алексу".

Юлианна Караулова является известной российской исполнительницей и телеведущей. Финалистка пятого сезона "Фабрики звезд" под руководством Аллы Пугачевой и экс-участница группы 5ivesta Family.

26 мая, еще будучи в составе группы, Юлианна выпустила дебютный клип на песню "Ты не такой", которая стала хитом. По состоянию на 2021 год клип имеет более 40 млн просмотров на Youtube.

Со своим возлюбленным Андреем Черным познакомилась на "Фабрике звезд". В 2016 году мужчина сделал предложение певице во время съемок новогодней передачи "Голубой огонек".

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Ранее "Телеграф" сообщал, что российская певица Юлианна Караулова пополнила список лиц, в отношении которых в Украине открыто уголовное дело из-за Крыма - полный список артистов.