Британская телезвезда продемонстрировала пышную грудь в прозрачном бюстгальтере (фото)

Популярная звезда британского реалити-шоу "Джорди Шор" Хлоя Ферри активно делится с поклонниками яркими и сексуальными снимками.

Новое фото телеведущая разместила у себя на официальной странице в Инстаграме. Отметим, что на аккаунт 25-летней британской звезды подписано более 3,7 миллиона человек.

"Съемки моей новой коллекции", - подписала фото Хлоя, имея ввиду собственную коллекцию откровенного нижнего белья. На снимке девушка позирует перед зеркалом в прозрачном бюстгальтере и едва заметных голубых стрингах с цветочным принтом.

View this post on Instagram A post shared by Chloe Ferry (@chloegshore1)

В сториз Хлоя дала поклонникам возможность заглянуть за кулисы своей последней фотосессии.

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