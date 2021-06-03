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Четверг, 03.06.2021
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Британская телезвезда продемонстрировала пышную грудь в прозрачном бюстгальтере (фото)

Британская телезвезда продемонстрировала пышную грудь в прозрачном бюстгальтере (фото)
Обновлено 23:04 Сегодня Телеграф Фото: instagram Chloe Ferry

Популярная звезда британского реалити-шоу "Джорди Шор" Хлоя Ферри активно делится с поклонниками яркими и сексуальными снимками.

Новое фото телеведущая разместила у себя на официальной странице в Инстаграме. Отметим, что на аккаунт 25-летней британской звезды подписано более 3,7 миллиона человек.

"Съемки моей новой коллекции", - подписала фото Хлоя, имея ввиду собственную коллекцию откровенного нижнего белья. На снимке девушка позирует перед зеркалом в прозрачном бюстгальтере и едва заметных голубых стрингах с цветочным принтом.

 
 
 
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В сториз Хлоя дала поклонникам возможность заглянуть за кулисы своей последней фотосессии.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская Ким Кардашьян Алена Омович стала блондинкой.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Хлоя Ферри.
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