"Знала, что карьера модели подходит к концу": 73-летняя мама Илона Маска показала, какой была 30 лет назад (фото)

73-летняя мама Илона Маска, которая рассказала о тирании своего бывшего мужа, может посоревноваться с сыном в популярности. Успешная модель сумела воспитать троих замечательных детей, каждый из которых добился немалых высот в своей сфере. Несмотря на это, ближе в сорока годам женщина была уверенна, что ничего хорошего в жизни ее больше не ждет.

В четверг, 3 июня, Мэй разместила на своей официальной странице в Инстаграме архивное фото, которое было сделано более 30 лет назад.

"Фотограф попросил меня сделать фотосессию. Мне было 39 лет, я мать троих детей, и знала, что моя карьера модели скоро подходит к концу, поэтому сделала это просто для развлечения. Тогда я мало что знала.", - написала Маск в новом посте.

View this post on Instagram A post shared by Maye Musk (@mayemusk)

"Это так красиво", "Совершенно потрясающе", "Ух ты выглядишь красиво, как всегда", - прокомментировали фото подписчики Мэй Маск.

Ранее Мэй Макс поразила публику, выйдя на подиум на 15-сантиметровых каблуках.