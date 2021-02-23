Отец Илона Маска издевался над его мамой: сделано откровенное признание

Мама американского инженера и основателя компании SpaceX Илона Маска, который снова стал самым богатым человеком в мире, 73-летнняя модель и диетолог Мэй Маск рассказала об абьюзивных отношениях с бывшим мужем Эрролом Маском, за которого она вышла замуж в 1970 году.

Звезда дала откровенное интервью изданию "Новое время", в котором открыто призналась, что отец Илона Маска был агрессивным человеком, но до начала медового месяца она и не подозревала о его настоящем характере.

"Он "дал мне понять, где мое место", а затем это дошло до точки, когда я не могла… я была столь несчастна, что сбежала вместе с детьми. И я жила в страхе, я была напугана. Но дело в том, что я и до этого боялась каждый день, однако в тот момент я оказалась в относительной безопасности, поскольку убежала оттуда на 400 миль. Я просто сказала, что не могу дальше так жить. Вначале ты остаешься в браке ради детей, а затем разводишься - тоже ради детей. Ты не можешь позволить им расти в таких условиях", - рассказала модель.

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Также, по словам Мэй, она никогда не считала, что в такой ситуации была ее вина - муж избивал бы ее еще сильнее, если бы она говорила ему, что он не имеет на это права.

"Я не могла ответить ему, потому что он был крупным и очень сильным мужчиной. И каждый раз, когда я говорила бы ему о том, что мне это не нравится, он бы меня бил. Так что дело в том, что вам приходится молчать. Но затем вы теряете уверенность [в том, что сможете продолжать так жить], и когда вы сбегаете, то напуганы, пребываете в ужасе, не знаете, выживете ли. К счастью, я была диетологом и могла работать из дома. А потом я стала моделью. Я не ожидала такого в свои 30 лет", - резюмировала знаменитость.

Добавим, что в 1979 году Мэй Маск развелась с Эрролом и ее двое сыновей - Илон и Кимбал - предпочли остаться с отцом. Уже после окончания средней школы Илон решил переехать в Канаду, а через год Мэй поехала за ним с другими ее детьми. Там же и продолжилась ее модельная карьера.

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Мэй появлялась на обложках крупных изданий, таких как Time, New York Magazine, Elle. Снималась в рекламной кампании для компаний Target и Virgin America.

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В феврале 2020 года Мэй Маск вышла на подиум на высоких каблуках во время презентации новой коллекции модного бренда Philipp Plein.