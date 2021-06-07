Беременная Катя Осадчая растрогала сеть редким фото со своими родителями

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая всегда оберегала свою семью от излишней публичности. Однако в последнее время она все чаще делиться со своими подписчиками снимками своих родных. Ранее, она показала своего старшего сына Илью, который в 2021 году закончил элитное учебное заведение.

А теперь Екатерина показала своих родителей.

В первые выходные лета отец Осадчей Александр отмечал день рождение. Телеведущая организовала для своего папы небольшую вечеринку в их с Юрием Горбуновым загородном поместье. Знаменитость накрыла роскошный стол, который оформила любимыми цветами – белыми пионами и подготовила для отца роскошный торт белый торт.

Также Екатерина поделилась несколькими снимками со своим папой и мамой.

Ранее, "Телеграф" писал, что супруга украинского телеведущего Григория Решетника Кристина показала милый кадр со своими сыновьями.