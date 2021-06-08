Экс-солистка "ТАТУ" призналась, как мастурбировала на глазах у 50 тысячной аудитории (видео)

Российская певица, бывшая участница некогда популярного женского дуэта "ТАТУ" Юлия Волкова, которая в 2021 году решила стать депутатом от "Единой России" в Ивановской области, дала откровенное интервью телеведущей Ксении Собчак.

36-летняя артистка призналась, что во время своего участия в "ТАТУ" она выполняла все требования продюсера группы Ивана Шаповалова. Когда девушке было всего 16 лет, тот попросил ее "любить себя" при камере абсолютно голой. Это было в гостиничном номере в ванной.

Видео стало основой клипа девушек под названием "Простые движения".

Позже Шаповалов заставил Юлю мастурбировать на сцене перед многотысячной аудиторией в Японии. Певица так же не смогла отказать, ведь на кону тогда стояли большие деньги и о моральной стороне никто не думал.

"Это была провокация. Лену (вторая солистка группы Елена Катина - ред.) об этом он не просил, но знал, что я смогу", - рассказала Волкова.

Момент - 57:50

Группа "ТАТУ" распалась в 2011 году. Девушки смогли побить рекорды по продажам альбомов The Beatles, Майкла Джексона и даже Мадонны. Их хиты возглавляли главные мировые чарты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что узнав о намерении Волковой уйти в политику, подписчики соцсети припомнили ее слова о "любви к Америке". 13 мая экс-"татушка" представила свой предвыборный ролик.