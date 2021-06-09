За песню про "Норд-Ост": в Санкт-Петербурге задержали блогера Хованского (фото, видео)

По подозрению в призывах к террористической деятельности в Санкт-Петербурге был задержан известный российский комик и видеоблогер Юрий Хованский.

Как сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке", причиной задержания мужчины стало его видео с песней про теракт в "Норд-Ост", выложенный год назад не на его официальном канале.

Отмечается, что вечером 8 июня в его квартире прошел обыск, в результате чего были изъяты девайс для курения "интересных" веществ и пистолет - скорее всего, зарегистрированный.

Комната, где блогер делал свои ролики, была завалена пустыми бутылками, окурками и другим мусором.

Как сообщает Telegram-канал Baza, делом блогера занимается 5-й отдел центра "Э", расследующий преступления по этническим и религиозным мотивам.

Вместе с Хованским также был задержан еще один блогер, стример и создатель YouTube-шоу "Школоблоггеры" Андрей Нарцев, известный как Нифедов.

Юрий Хованский имеет скандальную репутацию. Кроме того, что мужчина ведет видеоблоги, он еще является помощником самого молодого депутата Государственной думы РФ Василия Власова.

Ранее "Телеграф" сообщал, что девушка задержанного в Беларуси журналиста и блогера Романа Протасевича рассказала о жизни в СИЗО.